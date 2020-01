Kreuzberg: Auf Verfolgungsfahrt sechs Autos gerammt

In Kreuzberg versuchte ein Autofahrer, vor der Polizei zu flüchten.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 5. Januar 2020.

+++ Verfolgungsfahrt mit Polizei - sechs Autos gerammt +++

In Kreuzberg hat ein Autofahrer versucht, vor der Polizei zu flüchten. Zuvor wollten die Beamten ihn kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und gab Gas. Während der Verfolgungsfahrt rammte er auf der Luckauer Straße sechs parkende Wagen. Anschließend blieb er quer auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer wollte dann zu Fuß weiter flüchten - doch die Beamten konnten ihn stellen. Die Polizisten fanden im Fahrzeug diverse Drogen. Die Polizei hat die Übermittlungen übernommen.

+++ Fahrzeuge kollidieren in Mitte +++

In Mitte ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Unfall gekommen. Auf der Kreuzung Friedrichstraße/Behrensstraße kollidierten zwei Fahrzeuge. Der Reifen des einen Wagens wurde abgerissen. Nach ersten Informationen wurden beide Fahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

In Mitte ist es zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen.

Foto: Peise