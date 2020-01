Charlottenburg: Unfall mit BVG-Bus - mehrere Verletzte

+++ Zusammenstoß mit Bus - Frau eingeklemmt +++

In Charlottenburg sind am Freitagabend auf der Kreuzung Kurfürstendamm/Brandenburgische Straße ein Pkw und ein BVG-Bus frontal zusammengestoßen. Die Pkw-Fahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Es wurden vier Personen bei dem Unfall verletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden, auch der Bus wurde stark beschädigt.

+++ Fußgänger bei Unfall in Treptow-Köpenick verletzt +++

Ein Fußgänger ist Freitagabend bei einem Unfall in Treptow-Köpenick verletzt worden. Ein BVG-Bus erfasste beim Abbiegen auf der Kreuzung Sterndamm/Groß-Berliner-Damm einen Passanten. Die Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Ein BVG-Bus erfasste in Treptow-Köpenick einen Fußgänger.

Foto: Morris Pudwell

+++ Unfall in Wedding - vier Verletzte +++

Bei einem Unfall in Wedding (Mitte) sind Freitagabend vier Personen verletzt worden. Auf der Marktstraße fuhr ein Mercedes-Fahrer in einen Kleinwagen. Dieser drehte sich um die eigene Achse. Einer der beiden Fahrer soll die Vorfahrt genommen haben.

Bei einem Unfall in Wedding kollidierten zwei Pkw.

Foto: Peise

+++ Unfall in Reinickendorf - Fünf Verletzte +++

Zu einem Unfall ist es Freitagabend in Reinickendorf gekommen. An der Kreuzung Eichborndamm/Waldstraße kollidierte ein Kleintransporter mit einem Pkw. Einer der beiden Fahrer soll bei Rot auf die Kreuzung gefahren sein. Es wurden fünf Personen verletzt, eine Person davon schwer. Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

In Reinickendorf stieß ein Kleintransporter mit einem Pkw zusammen.

Foto: Peise

+++ Brände in Mehrfamilienhäusern +++

Zwei Brände in Mehrfamilienhäusern haben am frühen Sonnabendmorgen die Feuerwehr gefordert. In Marzahn brach laut einem Sprecher der Rettungskräfte ein Feuer im Keller eines siebenstöckigen Wohnhauses aus. 35 Anwohner seien in Sicherheit gebracht worden, hieß es. Verletzte waren der Polizei noch nicht bekannt. 80 Einsatzkräfte waren vor Ort, die Löscharbeiten dauerten am Morgen an. Nur eine Stunde später rückte die Feuerwehr nach Haselhorst (Spandau) aus. Dort sei es zu einem Feuer in der Erdgeschosswohnung eines achtstöckigen Wohnhauses gekommen, sagte der Sprecher der Feuerwehr. Etwa 30 Anwohner wurden hier in Sicherheit gebracht, Dutzende Rettungskräfte waren im Einsatz.

+++ Drei Verletzte bei Unfall - Polizei prallt in Motor des Unfallautos +++

Bei einem Unfall in Joachimsthal (Landkreis Barnim) sind drei Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen wurden im Auto eingeklemmt und mussten von Rettungskräften befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Das Auto war in der Nacht auf Samstag aus noch ungeklärter Ursache bei Althüttendorf von der Bundesstraße 198 in den Graben gerutscht.

Nach dem Unfall prallte ein Polizeiauto gegen den auf der Straße liegenden Motorblock des Unfallautos. Die Polizisten waren auf dem Weg zu einem anderen Einsatz und hatten den im Dunkeln liegenden Motor nicht gesehen. Sie blieben unverletzt.