Tempelhof-Schöneberg: Autofahrer kracht gegen Ampel

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 3. Januar 2020.

+++ Autofahrer kracht gegen Ampelmast +++

Schwerer Unfall in Tempelhof-Schöneberg: Am Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr ist ein Renault-Fahrer auf dem Tempelhofer Damm gegen einen Licht- und Ampelmast gefahren. Die Ursache ist bislang unklar. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Motorhaube eingedrückt.

+++ Fußgänger von PKW-Fahrer erfasst +++

Ein Fußgänger ist am Donnerstagabend am Platz der Vereinten Nationen in Friedrichshain von einem Renault-Fahrer erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Ein Autofahrer erfasste in Friedrichshain einen Fußgänger.

Foto: Morris Pudwell

+++ Zoll-Kontrolle auf A113 +++

Der Zoll hat auf der A113 umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Auffällige Fahrzeuge mit Kennzeichen aus osteuropäischen Ländern oder Ländern wie Dänemark und Schweden wurden kontrolliert. Geahndet wurden unter anderem Steuervergehen. Ein BMW-Fahrer hatte einen Elektroschocker dabei. Elektroschocker sind in Deutschland verboten.

Der Zoll kontrollierte auf der A113.

Foto: Morris Pudwell

+++ Familie stürzt mit Lastenfahrrad +++

Ein Mann und ein Kind sind am Donnerstagabend verletzt worden. Sie waren auf der Landsberger Allee mit einem Lastenfahrrad unterwegs. Auch die Mutter saß auf dem Lastenfahrrad. Kurz vor der Vulkanstraße fuhren sie mit dem Rad über hinterlassenen Feuerwerksmüll und kamen ins Straucheln. Die Familie stürzte mit dem Rad. Der Mann und das Kind wurden vor Ort behandelt und kamen dann in ein Krankenhaus. Die Mutter blieb unverletzt.

Ein Familie stürzte mit dem Lastenfahrrad, nachdem sie über Silvestermüll gefahren sind.

Foto: Morris Pudwell