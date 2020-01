Berlin-Wilmersdorf: Linksautonome zünden erneut Auto von BZ-Journalist Schupelius an

+++ Linksextremisten zünden erneut Auto von BZ-Journalisten an +++

Erneut ist das Auto des Berliner Journalisten Gunnar Schupelius vor seiner Wohnung in Wilmersdorf angezündet worden. Der BMW wurde komplett zerstört. Ein weiteres Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Erst am 31. Dezember hatten Unbekannte in Wilmersdorf am Wagen des BZ-Autors Feuer gelegt. Auch dieses Fahrzeug brannte total aus, zwei weitere wurden beschädigt, die vor und hinter dem BMW geparkt waren. Linksautonome bekannten sich im Internet zu beiden Taten. Es ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz.

+++ Kohlenmonoxid aus Heizung entwichen - Feuerwehr rettet drei Menschen +++

Wegen eines Kohlenmonoxidaustritts hat die Berliner Feuerwehr drei Menschen aus einem Haus gerettet. Wie ein Sprecher der Rettungskräfte am Donnerstagmorgen sagte, hatte sich das giftige Gas aufgrund eines Defekts der Heizungsanlage in dem Einfamilienhaus in Mahlsdorf verteilt. Der Mann und die zwei Frauen, die in dem Haus lebten, wurden in der Nacht in Sicherheit gebracht und ärztlich behandelt. Angaben zum Alter der Menschen sowie zu möglichen Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht.

+++ Schwerer Unfall mit Uber-Fahrzeug in Neukölln +++

In Neukölln hat sich eine schwerer Unfall ereignet.

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht ist es in Neukölln an der Kreuzung Hermannstraße und Flughafenstraße zu einem Unfall mit einem Uber-Fahrzeug und einem und Auto gekommen. Mindestens 2 Personen wurden schwer verletzt.

+++ Wohnung brennt in Kreuzberg +++

In Kreuzberg hat es in einer Wohnung gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

An der Jahnstraße in Kreuzberg hat es gegen 0.20 Uhr in einer Wohnung gebrannt. Mehrere Personen wurden von der Feuerwehr gesichtet. Der Brand war rasch gelöscht.

+++ Scheibe von Restaurant in Neukölln eingeschlagen +++

Die Scheibe eines Restaurants ins Neukölln wurde eingeschlagen.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 21 Uhr hat eine bisher unbekannte Person mit einen Feuerlöscher die Scheibe eines Restaurants an der Okerstraße in Neukölln eingeschlagen. Die Polizei war zwar rasch am Ort, der Täter konnte aber unerkannt flüchten.