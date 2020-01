Einsatzkräfte der Feuerwehr vor einem Wohnhaus an der Belziger Straße.

Die Rettungskräfte waren in der Silvesternacht in Berlin im Dauereinsatz. Erneut gab es zahlreiche Übergriffe auf Einsatzkräfte.

Polizei und Feuerwehr Silvester in Berlin: Zahlreiche Angriffe auf Rettungskräfte

Berlin. Erwartungsgemäß haben Einsatzkräfte der Berliner Polizei und der Feuerwehr eine stressige Silvesternacht erlebt. Die Feuerwehr verzeichnete 1523 Einsätze und damit deutlich mehr als im Jahr zuvor. Damals waren es 1385 Einsätze gewesen. Zwischen 19 und 6 Uhr wurden die Feuerwehrleute allein 617 Mal zu Bränden gerufen, wie die Feuerwehr am Neujahrsmorgen auf Twitter mitteilte.

Wir blicken zurück auf die Nacht (19 - 6 Uhr):

▪️1.523 Einsätze - 617 Brände, 940 Rettungsdienst, 100 sonstige

▪️24 Übergriffe auf Einsatzkräfte 😡



Weitere Infos ab 9 Uhr im Abschlussbericht hier:https://t.co/GPaXGVxAYp#Abschlusstweet#WirRettenSilvester pic.twitter.com/bsxEly19Hq — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 1, 2020

Auch diese Zahl lag deutlich höher als in der Silvesternacht 2018/19 mit 432 Bränden. Rettungskräfte halfen in 940 Fällen, 894 waren es im Jahr davor. Hinzu kamen 100 sonstige Einsätze. Laut Feuerwehr gab es 24 Übergriffe auf Einsatzkräfte, das waren weniger als Silvester vor einem Jahr, als 49 Übergriffe gezählt wurden.

Auch die Polizei war bis in die frühen Morgenstunden stark gefordert. Polizeisprecher Thilo Cablitz zog für die Böllerverbotszonen am Alexanderplatz und an der Pallasstraße eine positive Bilanz. „Unsere Maßnahmen haben da gegriffen", sagte Cablitz.

Nachfolgend einige Vorfälle aus der Silvesternacht:

Auf der Autobahn 100 warfen Unbekannte mit Böllern. „Zwischen Oberlandstraße und Tempelhofer Damm befinden sich Personen an/auf der Autobahn“, twitterte die Polizei am Abend.

warfen Unbekannte mit Böllern. „Zwischen Oberlandstraße und Tempelhofer Damm befinden sich Personen an/auf der Autobahn“, twitterte die Polizei am Abend. In Neukölln schossen junge Männer schwere Böller mit einer Steinschleuder quer über die befahrene Sonnenallee. Andere feuerten mit Schreckschusspistolen in die Luft.

schossen junge Männer schwere Böller mit einer Steinschleuder quer über die befahrene Sonnenallee. Andere feuerten mit Schreckschusspistolen in die Luft. Am Alexanderplatz schoss ein Mann mit einer Schreckschusswaffe auf Polizisten. Zuerst habe der Mann mehrfach in die Luft geschossen, teilte die Polizei via Twitter mit. Als die Polizeibeamten sich ihm daraufhin näherten, habe er mehrfach auf die Einsatzkräfte geschossen. Er wurde festgenommen. Ähnlich Vorfälle mit Schreckschusswaffen meldete die Polizei auch aus Charlottenburg und Schöneberg .

schoss ein Mann mit einer Schreckschusswaffe auf Polizisten. Zuerst habe der Mann mehrfach in die Luft geschossen, teilte die Polizei via Twitter mit. Als die Polizeibeamten sich ihm daraufhin näherten, habe er mehrfach auf die Einsatzkräfte geschossen. Er wurde festgenommen. Ähnlich Vorfälle mit Schreckschusswaffen meldete die Polizei auch aus und . Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, wurde eine Frau gegen 19 Uhr am U-Bahnhof Alexanderplatz sexuell belästigt. Ein 19-jähriger Verdächtiger wurde vom Sicherheitspersonal der BVG festgehalten und der Polizei übergeben. Am Alexanderplatz und auf der Festmeile vor dem Brandenburger Tor wurden laut der Polizei in der Nacht vier Frauen belästigt. In allen Fällen konnte jeweils ein Verdächtiger festgenommen werden.

sexuell belästigt. Ein 19-jähriger Verdächtiger wurde vom Sicherheitspersonal der BVG festgehalten und der Polizei übergeben. Am Alexanderplatz und auf der Festmeile vor dem wurden laut der Polizei in der Nacht vier Frauen belästigt. In allen Fällen konnte jeweils ein Verdächtiger festgenommen werden. Bei einem Einsatz in der Graefestraße in Kreuzberg wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit Pyrotechnik und einem Stein beworfen.

wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit Pyrotechnik und einem Stein beworfen. In Moabit wurde eine Frau durch einen Feuerwerkskörper im Gesicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hörte die Frau nichts mehr und erlitt leichte Verbrennungen.

wurde eine Frau durch einen Feuerwerkskörper im Gesicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hörte die Frau nichts mehr und erlitt leichte Verbrennungen. In Mariendorf wurden laut Polizei außerdem Rettungsdienstmitarbeiter mit Böllern beworfen. Zuvor waren bereits Angriffe auf Feuerwehrleute in Kreuzberg gemeldet worden. Hier wurde auch ein Bus der BVG beschossen - eine Frontscheibe wurde dabei demoliert.

wurden laut Polizei außerdem Rettungsdienstmitarbeiter mit Böllern beworfen. Zuvor waren bereits Angriffe auf Feuerwehrleute in Kreuzberg gemeldet worden. Hier wurde auch ein Bus der BVG beschossen - eine Frontscheibe wurde dabei demoliert. In Wedding sprühten mehrere Menschen Reizgas auf der Straße, in Neukölln wurden Mülltonnen und brennende Autoreifen auf die Straße geworfen.