Silvester in Berlin: Kinder durch Böller schwer verletzt

Die Rettungskräfte waren in der Silvesternacht in Berlin im Dauereinsatz. Erneut gab es Übergriffe und schwere Böllerverletzungen.

Berlin. Erwartungsgemäß haben Einsatzkräfte der Berliner Polizei und der Feuerwehr eine stressige Silvesternacht erlebt. Die Feuerwehr verzeichnete 1523 Einsätze und damit deutlich mehr als im Jahr zuvor. Damals waren es 1448 Einsätze gewesen. Zwischen 19 und 6 Uhr wurden die Feuerwehrleute allein 617 Mal zu Bränden gerufen, wie die Feuerwehr am Neujahrsmorgen auf Twitter mitteilte. Ingesamt seien 1040 Notrufgespräche geführt worden. Daraus resultierten 540 Einsätze.

Wir blicken zurück auf die Nacht (19 - 6 Uhr):

▪️1.523 Einsätze - 617 Brände, 940 Rettungsdienst, 100 sonstige

▪️24 Übergriffe auf Einsatzkräfte 😡



Weitere Infos ab 9 Uhr im Abschlussbericht hier:https://t.co/GPaXGVxAYp#Abschlusstweet#WirRettenSilvester pic.twitter.com/bsxEly19Hq — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 1, 2020

Löschfahrzeug der Feuerwehr in Neukölln angegriffen

Auch die Zahl der Brände lag deutlich höher als in der Silvesternacht 2018/19 mit 432 Bränden. Rettungskräfte halfen in 806 Fällen, 940 waren es im Jahr davor. Hinzu kamen 100 sonstige Einsätze. Laut Feuerwehr gab es 24 Übergriffe auf Einsatzkräfte, das waren weniger als Silvester vor einem Jahr, als 49 Übergriffe gezählt wurden. Bei den 24 Angriffen wurde in 20 Fällen Pyrotechnik eingesetzt. Drei Einsatzkräfte wurden nach Angaben der Feuerwehr von Mittwochmorgen verletzt. Einen besonders schwerwiegenden Vorfall gab es an der Sanderstraße in Neukölln. Dort versuchten mehrere Personen gewaltsam, die Tür eines Löschfahrzeugs zu öffnen und mit Schreckschusswaffen hineinzuschießen.

#BFwSilvester#Angriff_auf_Einsatzkräfte

Das bisherige negative Highlight:#Neukölln #Sanderstraße um 00:50 Uhr

Beschuss unseres #LHF mit Pyro/Steinen,

mehrere Personen versuchen die Tür der Mannschaftskabine zu öffnen und mit Schreckschusspistolen zu schießen.

Wir sind entsetzt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 1, 2020

Ganze Hand durch Böller abgetrennt

Das Berliner Unfallkrankenhaus musste in der Nacht 15 Menschen mit schweren Verletzungen durch Böller oder Raketen behandeln. Dazu zählten in mehreren Fällen schwerste Verbrennungen, wie eine Kliniksprecherin am Neujahrsmorgen sagte. Mehrfach waren durch Explosionen Finger abgetrennt worden, in einem Fall die ganze Hand. Unter den Schwerverletzten waren auch vier Kinder unter zehn Jahren. Im gesamten Stadtgebiet wurden 33 Personen mit Verletzungen behandelt, die durch Böller und Raketen verursacht worden waren.

Der Tag danach: Silvestermüll an der Ecke Eberty- und Straßmannstraße in Friedrichshain

Foto: privat

Alle Operationssäle des Unfallkrankenhauses waren den Angaben zufolge belegt. Insgesamt 13 der 15 Schwerverletzten wurden noch in der Nacht operiert. Vor allem die Hand-, die plastischen und die Unfallchirurgen seien rund um die Uhr beschäftigt gewesen, so die Sprecherin. Das Krankenhaus erwarte an Neujahr noch einmal etwa die gleiche Anzahl an Verletzten. Es sei zu befürchten, dass viele noch nicht gezündete Feuerwerkskörper eingesammelt werden und dann explodieren. Das Risiko sei in diesem Jahr höher als sonst, weil es nicht geregnet habe, warnte die Sprecherin. Außerdem sei damit zu rechnen, dass viele, die in der Nacht verletzt wurden, erst im Lauf des Tages in die Klinik kämen.

Auch die Polizei war bis in die frühen Morgenstunden stark gefordert. Polizeisprecher Thilo Cablitz zog für die Böllerverbotszonen am Alexanderplatz und an der Pallasstraße eine positive Bilanz. „Unsere Maßnahmen haben da gegriffen", sagte Cablitz.

Auch auf Twitter war die Polizei im Dauereinsatz. Insgesamt wurden 435 Tweets mit dem Hasthtag #welcome110 abgesetzt. Insgesamt gingen bei der Einsatzleitzentrale der Polizei von 18 Uhr bis 6 Uhr 3065 Notrufe ein. Im Vorjahr waren es 2979 gewesen. Insgesamt 2.039 Einsätze (Vorjahr 1.721) wurden in dieser Zeit registriert. Wie in den vergangenen Jahren waren die häufigsten Einsatzanlässe der verbotene Umgang mit Pyrotechnik und Sachbeschädigungen.

Neben Strafanzeigen wegen des Abbrennens von Feuerwerkskörpern und Zündens von Böllern, Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie Körperverletzungen wurden auch drei Strafermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und eines wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage eingeleitet.

Nachfolgend einige Vorfälle aus der Silvesternacht:

Auf der Autobahn 100 warfen Unbekannte mit Böllern. „Zwischen Oberlandstraße und Tempelhofer Damm befinden sich Personen an/auf der Autobahn“, twitterte die Polizei am Abend.

warfen Unbekannte mit Böllern. „Zwischen Oberlandstraße und Tempelhofer Damm befinden sich Personen an/auf der Autobahn“, twitterte die Polizei am Abend. Mehrere Einsätze hatte die Polizei in Prenzlauer Berg . An der Prenzlauer Allee Ecke Danziger Straße bewarfen Feiernde gegen 0.20 Uhr Einsatzkräfte, die eine verletzte Frau versorgten, mit Pyrotechnik. Dabei erlitt eine Auszubildende der Polizei leichte Verletzungen. Gegen 0.30 Uhr wurden die Beamten zu einer Schlägerei in die Kastanienallee gerufen. Während des Einsatzes wurden die Polizisten aus einer Gruppe von 150 Personen heraus mit Pyrotechnik und Glasflaschen beworfen. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen. An der Rykestraße blockierten mehrere Jugendliche die Fahrbahn mit einer Bierbank. In der Folge kam es zu einem Gerangel, bei dem ein 15-Jähriger einen Beamten mit Fausthieben attackierte. Er wurde seiner Mutter übergeben. Der verletzte Polizist konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

. An der Prenzlauer Allee Ecke Danziger Straße bewarfen Feiernde gegen 0.20 Uhr Einsatzkräfte, die eine verletzte Frau versorgten, mit Pyrotechnik. Dabei erlitt eine Auszubildende der Polizei leichte Verletzungen. Gegen 0.30 Uhr wurden die Beamten zu einer Schlägerei in die Kastanienallee gerufen. Während des Einsatzes wurden die Polizisten aus einer Gruppe von 150 Personen heraus mit Pyrotechnik und Glasflaschen beworfen. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen. An der Rykestraße blockierten mehrere Jugendliche die Fahrbahn mit einer Bierbank. In der Folge kam es zu einem Gerangel, bei dem ein 15-Jähriger einen Beamten mit Fausthieben attackierte. Er wurde seiner Mutter übergeben. Der verletzte Polizist konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. An der Zossener Straße in Kreuzberg wurde ein BVG-Bus der Linie 248 gegen 23.30 Uhr aus einer Wohnung heraus mit Pyrotechnik beschossen. Ein Knaller schlug in der Frontscheibe ein. Die 33 Jahre alte Busfahrerin bremste sofort ab. Alarmierte Polizisten beschlagnahmten in der Wohnung eine Schreckschusswaffe und Namen die Personalien der Anwesenden auf.

wurde ein BVG-Bus der Linie 248 gegen 23.30 Uhr aus einer Wohnung heraus mit Pyrotechnik beschossen. Ein Knaller schlug in der Frontscheibe ein. Die 33 Jahre alte Busfahrerin bremste sofort ab. Alarmierte Polizisten beschlagnahmten in der Wohnung eine Schreckschusswaffe und Namen die Personalien der Anwesenden auf. In Neukölln schossen junge Männer schwere Böller mit einer Steinschleuder quer über die befahrene Sonnenallee. Andere feuerten mit Schreckschusspistolen in die Luft.

schossen junge Männer schwere Böller mit einer Steinschleuder quer über die befahrene Sonnenallee. Andere feuerten mit Schreckschusspistolen in die Luft. An der Belziger Straße in Schöneberg brannte eine Dachgeschosswohnung. Die Feuerwehr rückte mit 77 Kräften und zwei Drehleitern an und konnte eine weitere Ausdehnung des Brandes verhindern. 20 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden von der Feuerwehr betreut.

Die Feuerwehr löschte an der Belziger Straße einen Brand in einer Dachgeschosswohnung.

Foto: Thomas Peise

Am Alexanderplatz schoss ein Mann mit einer Schreckschusswaffe auf Polizisten. Zuerst habe der Mann mehrfach in die Luft geschossen, teilte die Polizei via Twitter mit. Als die Polizeibeamten sich ihm daraufhin näherten, habe er mehrfach auf die Einsatzkräfte geschossen. Er wurde festgenommen. Ähnlich Vorfälle mit Schreckschusswaffen meldete die Polizei auch aus Charlottenburg und Schöneberg .

schoss ein Mann mit einer Schreckschusswaffe auf Polizisten. Zuerst habe der Mann mehrfach in die Luft geschossen, teilte die Polizei via Twitter mit. Als die Polizeibeamten sich ihm daraufhin näherten, habe er mehrfach auf die Einsatzkräfte geschossen. Er wurde festgenommen. Ähnlich Vorfälle mit Schreckschusswaffen meldete die Polizei auch aus und . An der Leipziger Straße in Mitte brannte es auf dem Balkon einer Wohnung. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln im Einsatz. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Feuer auf einem Balkon an der Leipziger Straße

Foto: Thomas Peise

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, wurde eine Frau gegen 19 Uhr am U-Bahnhof Alexanderplatz sexuell belästigt. Ein 19-jähriger Verdächtiger wurde vom Sicherheitspersonal der BVG festgehalten und der Polizei übergeben. Am Alexanderplatz und auf der Festmeile vor dem Brandenburger Tor wurden laut der Polizei in der Nacht vier Frauen belästigt. In allen Fällen konnte jeweils ein Verdächtiger festgenommen werden.

sexuell belästigt. Ein 19-jähriger Verdächtiger wurde vom Sicherheitspersonal der BVG festgehalten und der Polizei übergeben. Am Alexanderplatz und auf der Festmeile vor dem wurden laut der Polizei in der Nacht vier Frauen belästigt. In allen Fällen konnte jeweils ein Verdächtiger festgenommen werden. Auf einem Parkplatz an der Buckower Chaussee in Mariendorf brannte ein Mercedes komplett aus, Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Auch an der Kreuzberger Blücherstraße wurde die Feuerwehr wegen eines brennenden Autos alarmiert.

Dieses Auto brannte in Mariendorf aus.

Foto: Thomas Peise

An der Quickborner Straße im Märkischen Viertel wurde die Feuerwehr um 0.32 Uhr zu einem Wohnungsbrand im fünften Obergeschoss alarmiert. Das Feuer breitete sich bis ins achte Obergeschoss aus. 67 Einsatzkräfte waren mit der Brandbekämpfung beschäftigt.

wurde die Feuerwehr um 0.32 Uhr zu einem Wohnungsbrand im fünften Obergeschoss alarmiert. Das Feuer breitete sich bis ins achte Obergeschoss aus. 67 Einsatzkräfte waren mit der Brandbekämpfung beschäftigt. An der Budapester Straße in Charlottenburg brannte es kurz vor Mitternacht auf einem Balkon im siebten Obergeschoss eines Wohn- und GHeschäftshauses. 41 Kräfte der Feuerwehr konnten verhindern, dass sich das Feuer in die Wohnung ausbreitete.

An der Budapester Straße drohten die Flammen von einem Balkon auf eine Wohnung überzugreifen.

Foto: Thomas Peise

Bei einem Einsatz in der Graefestraße in Kreuzberg wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit Pyrotechnik und einem Stein beworfen. Auch an der Skalitzer Ecke Wrangelstraße wurden Polizisten aus mehreren Richtungen mit Feuerwerkskörpern beworfen. Gegen eine Gruppe mit rund 50 Personen setzten die Einsatzkräfte ihre Reizstoffsprühgeräte ein. Daraufhin flüchtete die Gruppe.

wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit Pyrotechnik und einem Stein beworfen. Auch an der Skalitzer Ecke Wrangelstraße wurden Polizisten aus mehreren Richtungen mit Feuerwerkskörpern beworfen. Gegen eine Gruppe mit rund 50 Personen setzten die Einsatzkräfte ihre Reizstoffsprühgeräte ein. Daraufhin flüchtete die Gruppe. In Moabit wurde eine Frau durch einen Feuerwerkskörper im Gesicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hörte die Frau nichts mehr und erlitt leichte Verbrennungen. Ebenfalls in Moabit verfolgten Polizisten gegen 2 Uhr einen Jugendlichen, der Schüsse aus einer Waffe abgegeben hatte. Ein Beamter schoss mit seiner Dienstwaffe in die Luft, als der 17-Jährige flüchtete, sich dann umdrehte und auf den den Polizisten schoss. Unter einem Transporter fanden die Beamten später eine Schreckschusswaffe. Der 17-Jährige wurde festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung seinen Eltern übergeben.

wurde eine Frau durch einen Feuerwerkskörper im Gesicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hörte die Frau nichts mehr und erlitt leichte Verbrennungen. Ebenfalls in Moabit verfolgten Polizisten gegen 2 Uhr einen Jugendlichen, der Schüsse aus einer Waffe abgegeben hatte. Ein Beamter schoss mit seiner Dienstwaffe in die Luft, als der 17-Jährige flüchtete, sich dann umdrehte und auf den den Polizisten schoss. Unter einem Transporter fanden die Beamten später eine Schreckschusswaffe. Der 17-Jährige wurde festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung seinen Eltern übergeben. In Mariendorf wurden laut Polizei außerdem Rettungsdienstmitarbeiter mit Böllern beworfen. Zuvor waren bereits Angriffe auf Feuerwehrleute in Kreuzberg gemeldet worden. Hier wurde auch ein Bus der BVG beschossen - eine Frontscheibe wurde dabei demoliert.

wurden laut Polizei außerdem Rettungsdienstmitarbeiter mit Böllern beworfen. Zuvor waren bereits Angriffe auf Feuerwehrleute in Kreuzberg gemeldet worden. Hier wurde auch ein Bus der BVG beschossen - eine Frontscheibe wurde dabei demoliert. An der Kaiserin-Augusta-Allee in Charlottenburg brannte es im Dachbereich eines Wohngebäudes. 26 Kräfte waren im Einsatz. Eine Person wurde in Sicherheit gebracht.

brannte es im Dachbereich eines Wohngebäudes. 26 Kräfte waren im Einsatz. Eine Person wurde in Sicherheit gebracht. In Wedding sprühten mehrere Menschen Reizgas auf der Straße, in Neukölln wurden Mülltonnen und brennende Autoreifen auf die Straße geworfen.

Brand in einem Oberstufenzentrum in Hennigsdorf

Foto: dpa/Julian Stähle

In Hennigsdorf bei Berlin brannte das Dach eines Schulgebäudes. Aktuelle Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass das Feuer von einer Feuerwerksbatterie ausging, die im Hof des Schulgeländes abgefeuert wurde. Möglicherweise seien einige der Feuerwerkskörper auf dem Dach gelandet, hieß es aus dem Polizeipräsidium. Nach derzeitigem Stand könne der Schulbetrieb am 6. Januar nicht wieder aufgenommen werden.

Mehr zum Thema:

Silvester im Liveblog - So feierte Berlin ins neue Jahr