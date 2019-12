Polizeimeldungen Berlin: Wieder Autos in Berlin in Flammen

Erneut brannten Autos in Berlin. In der Sewanstrasse standen in der Nacht zwei Pkw in Flammen. Erst brannte ein BMW-SUV, die Flammen griffen dann auf einen weiteren BMW über. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde dabei niemand.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 29. Dezember 2019 in Berlin.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Wieder Autos in Berlin in Flammen

+++ Erneut Autos in Flammen +++

Erneut haben Autos in Berlin gebrannt. In der Sewanstrasse in Friedrichsfelde standen in der Nacht zwei Pkw in Flammen. Erst brannte ein BMW-SUV, die Flammen griffen dann auf einen weiteren BMW über. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde dabei niemand.

+++ Autofahrer erfasst Fußgänger +++

Foto: Thomas Peise

Schwerer Unfall in Neu-Hohenschönhausen: Ein Autofahrer hat am späten Sonnabend auf der Gehrenseestraße einen Fußgänger erfasst. Ersten Angaben von vor Ort zufolge soll der Fußgänger die Straße betreten haben, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Mann wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.