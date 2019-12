Wohnungsbrand in Lichterfelde - ein Toter

Bei einem Wohnungsbrand in Lichterfelde ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde verletzt.

Bei einem Wohnungsbrand an der Drakestraße in Lichterfelde ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde verletzt. Das sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr der Berliner Morgenpost vor Ort. Zuvor hieß es, dass mehrere Menschen vom Feuer eingeschlossen seien.

Die Einsatzkräfte wurden am Sonnabend wenige Minuten nach 12 Uhr alarmiert. Die ersten Feuerwehrleute vor Ort alarmierten sofort weitere Einsatzkräfte nach. Zwischenzeitlich waren 80 Feuerwehrleute an der Drakestraße beziehungsweise auf dem Weg dahin. Der Brand ist inzwischen gelöscht. Insgesamt wurden 16 Menschen aus dem Haus gerettet, darunter vier Kinder. Hauptproblem war die starke Rauchentwicklung, die eine Flucht durch das Treppenhaus erschwerte.

Wie die BVG über Twitter mitteilte, werden die Buslinien M11 und 188 wegen des Feuerwehreinsatzes umgeleitet.

Weitere Feuer am Freitag und in der Nacht zu Sonnabend

Bereits am Freitag und in der Nacht zum Sonnabend hatte es mehrere außergewöhnliche Einsätze der Feuerwehr gegeben. So hatte es am Freitag in einer Wohnung in Charlottenburg gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, hing ein Mann am Geländer des Balkons seiner Wohnung in der 5. Etage. Die Feuerwehr blies ein Sprungkissen auf, in das der Mann dann fiel. Er erlitt schwere Verletzungen.

Bei einem Kellerbrand in Neukölln mussten in der Nacht 35 Menschen betreut werden. Das Gebäude war verraucht, 15 Menschen mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhauser gebracht werden.

Alle Polizeimeldungen finden Sie hier.