Neukölln Feuer in Keller - 15 Menschen in Krankenhäuser gebracht

Ein Kellerbrand hat in der Nacht zu Sonnabend mehrere Menschen verletzt. Wie die Feuerwehr in der Nacht über Twitter mitteilte, sei das Gebäude in der Jahnstraße in Neukölln stark verraucht worden. Die Einsatzkräfte konnten den Brand zwar löschen, allerdings erlitten mehrere Menschen Rauchgasvergiftungen.

Zwölf Bewohner des Hauses mussten über eine Drehleiter gerettet werden, so die Feuerwehr weiter. Insgesamt seien 35 Menschen vom Rettungsdienst betreut worden, 15 von ihnen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften vor Ort.

In der #Jahnstraße in #Neukölln kam es aufgrund eines Brandes in einem Keller eines Wohnhauses zu einer Verrauchung des Gebäudes.

Der #Brand ist gelöscht, wir behandeln zur Zeit mehrere Personen mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikationen.

Im Einsatz: 70 Kräfte

