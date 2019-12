Wohnungsbrand in Berlin-Charlottenburg: Person springt aus 5. Stock

In dieser Wohnung in der Pulsstraße brannte es.

Wegen eines Brands in einer Wohnung in Charlottenburg hat sich eine Person aus dem 5. Stock in ein Sprungkissen gerettet.

Berlin. Bei einem Wohnungsbrand in Charlottenburg am Freitag hat sich ein Mensch durch einen Sprung vom Balkon retten können. Er sprang in ein Sprungpolster der Feuerwehr, wie ein Sprecher sagte.

Demnach war der Brand in einer Wohnung in der fünften Etage eines neungeschossigen Wohnhauses in der Pulsstraße ausgebrochen. Die gerettete Person wurde von einem Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.





Das Sprungkissen, in das die Person sich rettete.

Foto: Morris Pudwell

Die Feuerwehr hatte den Brand nach etwa einer Stunde gelöscht und begann damit, das Gebäude zu entrauchen. Rund 20 Bewohner wurden in einem Mannschaftswagen der Feuerwehr betreut. Die Feuerwehr war mit rund 70 Kräften im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden durch das Feuer keine weiteren Wohnungen beschädigt. Die Ursache des Brands war zunächst unklar.

