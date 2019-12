Polizeimeldungen Berlin: Auto erfasst zwei Fußgänger - schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 27. Dezember 2019 in Berlin.

Auto erfasst zwei Fußgänger - schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshagen sind zwei Fußgänger am Freitag schwer verletzt worden. Aus unbekannter Ursache war ein Auto am Abend mit den beiden Leuten zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ob die beiden in Lebensgefahr waren, war zunächst unklar. Ebenso konnte der Sprecher zunächst keine Details zur Identität der Opfer nennen. Die Unfallstelle auf der Bölschestraße wurde am Abend wieder freigegeben. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 30 Einsatzkräften vor Ort.

+++ Diebe stehlen auf Parkplatz am Airport Schönefeld Reifen +++

Böse Überraschung für Weihnachtsurlauber: Reifendiebe haben über die Feiertage auf einem Parkplatz am Flughafen Schönefeld ihr Unwesen getrieben. Am Freitag wurden der Polizei 19 Autos gemeldet, bei denen in den vergangenen Tagen komplette Rädersätze demontiert und gestohlen wurden. Die Höhe der insgesamt verursachten Sachschäden sei bislang noch nicht absehbar, wie die Polizei weiter mitteilte. Kriminaltechniker seien im Einsatz, um Spuren zu sichern. Weitere Ermittlungen liefen.

+++ Unfall beim Linksabbiegen - Drei Schwerverletzte +++

Am Zweiten Weihnachtsfeiertag haben drei Menschen bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Der Polizei zufolge hatte ein 75 Jahre alter Mercedesfahrer gegen 14.45 Uhr in Treptow-Köpenick auf der Köpenicker Landstraße an der Kreuzung zum Baumschulenweg nach links abbiegen wollen. Dabei prallte er mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 39-Jährigen zusammen. Die 76 Jahre alte Beifahrerin und der 12 Jahre alte Enkel des Mannes erlitten schwere Verletzungen am Rumpf. Die 14 Jahre alte Tochter der 39-Jährigen wurde an der Wirbelsäule verletzt. Alle drei mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

+++ Wohnungsbrand: Person springt aus 5. Stock +++

Wegen eines Brands in einer Wohnung in Charlottenburg hat sich eine Person aus dem 5. Stock in ein Sprungkissen gerettet. Lesen Sie hier mehr.

+++ Betrunkenes Pärchen greift Polizisten an +++

Polizisten sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Tegel (Reinickendorf) angegriffen und verletzt worden. Ein Polizist wurde am Arm und ein Kollege durch einen Tritt in den Unterleib verletzt. Die Beamten wurden kurz vor drei Uhr an die Neheimer Straße alarmiert, weil eine Frau angeblich um Hilfe gerufen hatte. Vor Ort trafen die Polizisten auf ein betrunkenes Pärchen. Während der Befragung kam es zu Handgreiflichkeiten durch die 24-jährige Frau und ihren 25 Jahre alten Freund. Die 24-Jährige wollte anschließend von Rettungskräften der Johanniter-Unfall-Hilfe in ein Krankenhaus gebracht werden. Der zum Schutz der Rettungskräfte eingesetzte Polizist soll dann während des Transportes von der Frau in die linke Hand gebissen worden sein. Das Kommissariat des Polizeiabschnittes 12 hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Polizei nimmt zwei mutmaßliche Autoeinbrecher nach Verfolgungsjagd fest +++

Zwei mutmaßliche Autoeinbrecher haben sich mit der Polizei in der Nacht zu Freitag in Westend eine Verfolgungsjagd geliefert. Die beiden 19 und 25 Jahre alten Männer waren gegen 23.30 Uhr einer Streife in der Reichsstraße aufgefallen. Als die Beamten die beiden in dem VW überprüfen wollten, ergriffen sie die Flucht. Die Männer rasten unter Missachtung roter Ampeln bis auf die Stadtautobahn, wo die Flucht allerdings an einer Leitplanke in Höhe Funkturm endete. Beide Männer wurden dabei leicht verletzt. Die Polizisten fanden in dem Wagen 13 mobile Navigationsgeräte, die sie beschlagnahmten. Zwei der Geräte konnten bereits Straftaten zugeordnet werden. Die beiden Männer wurden einem Fachkommissariat überstellt.

+++ Betrunkener rammt mit Auto eine Hauswand +++

Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Freitag in Friedrichshain mit seinem BMW eine Hauswand gerammt. Beamte der Bundespolizei hörten gegen 2.40 Uhr von der Straße der Pariser Kommune her einen lauten Knall, teilte die Polizei am Freitag mit. An der Einmündung zur Straße An der Ostbahn entdeckten sie einen BMW mit zerstörter Frontpartie, der die Wand eines Supermarkts gerammt hatte. Die Bundespolizisten bargen einen 34-Jährigen aus dem Wrack, der bewusstlos auf dem Fahrersitz saß. Rettungskräfte brachten den Mann mit Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus. Der dort vorgenommene Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Der Verkehrsermittlungsdienst untersucht jetzt Hergang und Ursache des Unfalls.

+++ Tankstelle in Buckow überfallen - Angestellter mit Schusswaffe bedroht +++

Ein Maskierter hat Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Buckow (Neukölln) eine Tankstelle an der Straße Grüner Weg überfallen. Der 46 Jahre alte Angestellte wurde mit einer Schusswaffe bedroht. Er übergab dem Maskierten das Geld. Der Räuber konnte flüchten. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Der Angestellte blieb unverletzt.

+++ Auto gerät auf Autobahn in Brand - Fahrer kann sich retten +++

Ein Autofahrer hat Glück im Unglück gehabt und sich auf der Autobahn 24 in der Prignitz aus einem brennenden Wagen retten können. Der 19-Jährige aus dem Kreis Teltow-Fläming sei mit dem 15 Jahre alten Auto am zweiten Weihnachtstag in Richtung Autobahndreieck Wittstock unterwegs gewesen, als es kurz vor der Anschlussstelle Putlitz in Brand geraten sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ursache für das Feuer sei bisher nicht geklärt. Der Fahrer konnte das Auto noch auf den Seitenstreifen fahren und aussteigen. Er blieb unverletzt. Der Wagen brannte danach vollständig aus. Die Richtungsfahrbahn war laut Polizei 45 Minuten lang gesperrt.

+++ Alkoholisierter Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Autofahrerin +++

Eine 76 Jahre Autofahrerin ist Donnerstagnachmittag gegen 15.10 Uhr bei einem Unfall in Lichtenberg schwer verletzt worden. Ein alkoholisierter 31 Jahre alter Audi-Fahrer (0,9 Promille) wollte von der Ferdinand-Schulze-Straße nach rechts auf die Landsberger Allee abbiegen. Er kam hierbei von der Fahrbahn ab und stieß mit der Autofahrerin zusammen. Der Renault wurde durch den Zusammenstoß einmal gedreht. In einem Polizeigewahrsam wurde dem Audi-Fahrer Blut abgenommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er blieb unverletzt.

+++ Einbrecher in Neukölln festgenommen +++

Zwei mutmaßliche Einbrecher im Alter von 20 und 19 Jahren sind Freitagfrüh in einer Werkstatt an der Juliusstraße in Neukölln festgenommen worden. Der Werkstattbesitzer alarmierte gegen 3.10 Uhr die Polizei. Beide Männer wurden anschließend einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernimmt. Einsatzkräfte der 21. Einsatzhundertschaft, des Polizeiabschnittes 55 und des Kriminaldauerdienstes der Polizeidirektion 5 waren am Einsatz in Neukölln beteiligt.

+++ Wohnungsbrand in Pankow - Decke droht einzustürzen +++

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Freitag einen Wohnungsbrand in Pankow gelöscht. Es brannte im zweiten Obergeschoss in einem Wohnhaus an der Lohmestraße. Die Flammen griffen auch auf das dritte Obergeschoss über. Eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden. Zwei Balken wurden durch den Brand stark beschädigt. Der Technische Dienst der Feuerwehr musste die Decke abstützen. Nach vier Stunden war der Einsatz am frühen Morgen beendet.

+++ Ein Toter und 66 Verletzte bei Unfällen an Weihnachten +++

Über Weihnachten sind auf Brandenburgs Straßen 66 Menschen bei Unfällen verletzt worden, ein Mann kam ums Leben. Zwischen Montag dem 23. Dezember und Donnerstag dem 26. Dezember zählte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg insgesamt 453 Unfälle, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Demnach wurden bei 51 der 453 Verkehrsunfälle Menschen verletzt, bei den restlichen 402 Unfällen gab es Sachschäden.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Montag auf einer Straße bei Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark). Ein Autofahrer (63) kam aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er starb noch am Unfallort.

+++ Mann beobachtet Feuer bei Nachbar und verhindert Hausbrand +++

Ein aufmerksamer Nachbar hat am ersten Weihnachtsfeiertag in Fürstenwalde (oder-Spree) einen größeren Hausbrand verhindert. Der Anwohner nahm am Mittwoch zunächst ein Geräusch war, dass sich als Signalton eines Rauchmelders erwies, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dann sah der Mann durch ein Fenster einen Feuerschein in einem benachbarten Einfamilienhaus und rief die Feuerwehr. Einsatzkräfte löschten wenig später das Feuer, das offenbar von einem Weihnachtsgesteck ausgegangen war. Menschen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht im Haus.