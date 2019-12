U-Bahnhof Prinzenstraße: Unbekannte Substanzen geraucht - Mann stirbt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 26. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Unbekannte Substanzen geraucht - Mann stirbt +++

Im U-Bahnhof Prinzenstraße ist am Donnerstagmorgen ein bewusstloser Mann entdeckt worden. Der Mann starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus in Friedrichshain. Der Mann soll zuvor mit einem anderen Mann unbekannte Substanzen geraucht haben. Einer der beiden, ein 44-jähriger Mann, soll plötzlich zusammengesackt sein. Sein Begleiter soll sich vom Ort entfernt haben. Bei der Polizei ging ein Notruf ein - ob der Begleiter oder ein Passant den Notruf absetzte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

+++ Autofahrer gerät ins Gleisbett +++

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag in Friedrichshain ins Gleisbett der Tram geraten. Der Autofahrer wollte einem Fahrzeug ausweichen, das ihn auf der Landsberger Allee überholte und geriet zuerst auf einen Grünstreifen und blieb schließlich zwischen den Schienen und einem Oberleitungsmast stecken. Mit einem Kran der Feuerwehr wurde der Pkw geborgen. Es wurden keine Personen verletzt.

Ein Autofahrer kam nach einem Unfall auf den Tramgleisen zum Stehen.

Foto: Peise

+++ Kleintransporter in Tempelhof brennt +++

Ein Kleintransporter hat am späten Mittwochabend an der Felixstraße in Tempelhof gebrannt, ein weiteres Fahrzeug wurde dadurch beschädigt. Das Feuer konnte recht schnell unter Kontrolle gebracht werden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein Ausbrennen der Fahrzeuge konnte verhindert werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

In Tempelhof brannte ein Kleintransporter.

Foto: Peise