Krankenwagen bei Unfall in Buckow auf die Seite gekippt

In Buckow wurden vier Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Unter ihnen ein Patient in einem Krankenwagen eines privaten Unternehmens

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Buckow wurden am 1. Weihnachtsfeiertag vier Personen verletzt, drei von ihnen mussten in eine Klinik gebracht werden. Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 am Heideläuferweg an der Ecke Mollnerweg.

Patient in Krankenwagen bei Verkehrsunfall verletzt

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kam es auf der Kreuzung zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Krankenwagen eines privaten Krankentransportunternehmens. Der Zusammenprall war offenbar so stark, dass der Krankentransporter ins Schleudern kam und dann auf die Seite gekippt war. Ein Patient und zwei Einsatzkräfte in dem Fahrzeug wurden dabei verletzt. Nach einer medizinischen Versorgung durch einen Notarzt wurden alle drei Personen in eine Klinik gebracht.

Kran richtet umgestürzten Transporter wieder auf

Der Fahrer des Pkw wurde ebenfalls verletzt. Er musste jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Feuerwehr war mit 35 Personen zu diesem Einsatz angerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte waren drei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug und die Rüstgruppe mit einem Kranwagen vor Ort. Der umgekippte Transporter wurde etwa eine Stunde nach dem Unfall mit einem Kran wieder aufgerichtet. Angaben zum Unfallhergang konnte die Feuerwehr nicht machen. Die Polizei hat die Unfallstelle für die weiteren Ermittlungen übernommen.