Versuchter Mord - Mann in Untersuchungshaft

Die Polizei hat einen Mann wegen versuchten Mordes festgenommen. Nachbarn einer 37-Jährigen in Lichtenberg hatten am Sonnabend gegen 1.50 Uhr die Polizei verständigt, weil sie Hilferufe gehört hatten.

Die Polizei nahm einen 49-Jährigen fest. Er soll die 37-Jährige zunächst mit einem Messer angegriffen und dann gewürgt haben. Die Frau kam mit Verletzungen am Hals und oberflächlichen Schnittwunden in ein Krankenhaus. Der 49-Jährige, der der Frau flüchtig bekannt gewesen sein soll, kam in Polizeigewahrsam und befindet sich mittlerweile wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

