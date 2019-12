Blitzeinbruch in Mitte: Einbrecher zerstören mit einem Auto das Schaufenster eines Modeladens und stiegen in das Geschäft ein.

Kriminalität Rückwärts mit dem Auto ins Geschäft: Einbruch in Modeladen

Berlin. Unbekannte Diebe sind rückwärts mit einem Auto durch die Schaufensterscheibe eines Modegeschäftes in der Markgrafenstraße in Mitte gefahren und haben hochwertige Kleidungsstücke und Handtaschen gestohlen. Eine Anwohnerin habe gegen drei Uhr einen lauten Knall gehört, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls.