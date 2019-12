In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 23. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Zwei Gartenlauben brennen in Lichtenberg und Mitte +++

In der Nacht zum Montag haben in Lichtenberg und Mitte zwei Gartenlauben gebrannt. In Karlshorst fing aus zunächst ungeklärter Ursache eine Wohnlaube in einer Kleingartenanlage Feuer und in Gesundbrunnen ein Gartenhäuschen, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuvor hatte die „BZ“ berichtet. Die Schadenhöhe war in beiden Fällen vorerst unklar. Verletzt wurde niemand.