Blaulicht-Blog: Auto rast vor Polizei davon und baut Unfall

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 22. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Auto rast vor Polizei davon und verursacht Unfall +++

In Friedrichshain ist ein Mercedes vor der Polizei davongerast und hat einen Unfall verursacht. Eine Polizeistreife wollte das Auto stoppen und anhalten. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und gab Gas. Auf der Karl-Marx-Allee fuhr der Fahrer dann auf die Gegenfahrbahn und prallte an der Ecke Straße der Pariser Kommune gegen ein Taxi, das gerade die Kreuzung überqueren wollte. Eine Radfahrerin, die ebenfalls die Kreuzung queren wollte, stürzte. Sie wurde dabei leicht verletzt. Die Insassen des Fluchtwagens flüchteten zu Fuß weiter. Der Fahrer ließ allerdings seine Geldbörse im Fahrzeug zurück.

+++ Auto kommt von der Fahrbahn ab +++

Ein Auto ist in der Nacht zu Sonntag in Steglitz von der Straße abgekommen. Der Wagen war auf der Filandastraße unterwegs. An der Kreuzung Bergstraße fuhr er einfach geradeaus weiter, überfuhr einen kleinen Zaun, pflügte durch einen kleinen Park und prallte gegen die Metallumzäunung eines Sportplatzes. Der Fahrer und seine beiden Insassen wurden nicht verletzt, allerdings wurde bei dem Fahrer Alkohol festgestellt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Der Wagen prallte gegen die Metallumzäunung eines Sportplatzes.

Foto: Thomas Peise