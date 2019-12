Polizisten am Unfallort. Die Scheibe des Smarts wurde beim Unfall beschädigt, der Fußgänger schwer verletzt.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 21. Dezember 2019 in Berlin.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Smart erfasst Fußgänger an Bushaltestelle

+++ Smart erfasst Fußgänger an Bushaltestelle +++

Am Freitag kam es im Ballonfahrerweg hinter dem Bahnhof Südkreuz in Schöneberg an einer Bushaltestelle zu einem schweren Unfall. Ersten Angaben zufolge wurde ein Fußgänger von dem Fahrer eines Smarts angefahren und schwer verletzt. Zwei weitere Personen sollen ebenfalls verletzt worden sein.