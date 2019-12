Blaulicht-Blog: Bundespolizei löst "Ringbahnparty" auf

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 21. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Smart erfasst Fußgänger an Bushaltestelle +++

Am Freitag kam es im Ballonfahrerweg hinter dem Bahnhof Südkreuz in Schöneberg an einer Bushaltestelle zu einem schweren Unfall. Ersten Angaben zufolge wurde ein Fußgänger von dem Fahrer eines Smarts angefahren und schwer verletzt. Zwei weitere Personen sollen ebenfalls verletzt worden sein.

+++ Bundespolizei löst "Ringbahnparty" auf +++

Die Polizei hat eine sogenannte Ringbahnparty aufgelöst. In der Nacht zu Sonnabend sei einer Streife der Bundespolizei eine Gruppe von 38 Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einer S-Bahn auf dem südlichen Ring aufgefallen. Sie hätten sich unter anderem lautstark unterhalten, Alkohol getrunken, geraucht und andere Fahrgäste gestört, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. In Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei seien die jungen Leute am Ostkreuz aus der Bahn geholt und ihre Personalien aufgenommen worden. Es werde auch wegen Sachbeschädigung ermittelt. Sogenannte Ringbahnpartys kommen laut Bundespolizei „immer mal wieder“ vor.

+++ Gaffer behindern Rettungseinsatz +++

Zahlreiche Schaulustige haben am Freitagabend einen Rettungseinsatz in Neukölln behindert. Zuvor war ein Mann in einem Bus der Linie M41 bewusstlos geworden, er brach leblos zusammen. Passagiere begannen sofort mit Erster Hilfe. Auch eine herbeigerufene Polizeistreife kam zur Hilfe und leitete lebensrettende Maßnahmen ein.

Der Mann wurde dann vor dem Bus auf dem Bürgersteif der Sonnenallee, an einer Haltestelle Höhe Ziegrastraße, von Rettungskräften reanimiert. Die Polizei und Passanten mussten Decken spannen, da sich Schaulustige sammelten. Die Polizisten machten immer wieder Gaffern lautstark klar, den Ort zu verlassen. Der Mann kam unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte spannten Tücher, um Schaulustige vom Ort der Reanimation des Mannes fernzuhalten.

Foto: Morris Pudwell