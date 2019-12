Nieder Neuendorf: Mit Armbrust auf Gans gefeuert - Polizei fahndet

Hennigsdorf. Ein unbekannter Tierquäler hat am Donnerstagmittag in Nieder Neuendorf (Landkreis Oberhavel) nordwestlich von Berlin eine Gans mit einer Armbrust beschossen. Wie die Brandenburger Polizei mitteilte, entdeckte ein Zeuge gegen 12.15 Uhr an einer Badestelle an der Dorfstraße eine Gans, in deren Körper zwei grüne Pfeile steckten.

Mitarbeiter der Tiernotrettung und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr fingen die Gans ein, die inzwischen davongeschwommen war. Laut Polizei steckten in dem Körper der Gans zwei Armbrustpfeile.

Gans in Nieder Neuendorf mit Armbrust beschossen: Tierärzten gelingt Rettung

Mitarbeiter des Ordnungsamts brachten die Gans in eine Tierklinik in Schönfließ. Dort wurde sie operiert. Die Tierärzte konnten die Gans retten. Die beiden Armbrustpfeile wurden sichergestellt. Die Brandenburger Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Tierschutz- und Waffengesetz und fahndet nach dem Schützen.

Eine Karte zeigt, wo ungefähr die mit Armbrust-Pfeilen beschossene Gans in Nieder Neuendorf entdeckt wurde.

Die Wildtierrettung Wensickendorf hatte bereits am Donnerstagmittag bei Facebook auf den Fall aufmerksam gemacht und Bilder des angeschossenen Tieres veröffentlicht. Demnach sei die Gans, die die Mitarbeiter Auguste tauften, auf dem Weg der Besserung. Sie werde noch bis Montag auf der Station versorgt und könne dann zurück zu ihrer Gänsegruppe.

Die Mitarbeiter sprachen angesichts der schweren Verletzungen von einem "Weihnachtswunder", dass die Gans überlebt habe. Zugleich schrieben die Tierschützer: "Das ganze dreht uns wieder einmal den Magen um."

Tierquälerei: Schwere Fälle sorgen für Aufsehen

Unlängst hatte ein schwerer Fall von Tierquälerei in Thüringen für Aufsehen gesorgt. Passanten hatten in Mühlhausen zwei schwer verletzte Katzenjungen und die Kadaver von weiteren getöteten Katzen gefunden. Die Tiere waren derart verstümmelt, dass die Polizei davon ausgeht, dass sie im Vorfeld massiv gequält worden sind. Den zwei Jungtieren fehlten Ohren und der Schwanz. Bei einem Tier war das Fell abgezogen.

Ende November hatte ein Unbekannter in Bad Liebenwerda (Landkreis Elbe-Elster) offenbar ein Eichhörnchen an den Pfoten an einen Baum genagelt. Die Tierschutzorganisation Peta lobte daraufhin für Hinweise, die zum Täter führen, eine Belohnung aus.

Im September wurden im Harz sechs Huskys vergiftet, zwei der Tiere starben. Kurz zuvor wurde in der Nähe einer Katze der Schwanz abgerissen.