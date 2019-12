In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 20. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Kulturzentrum mit selbstgebauten Unterkünften in Flammen +++

Auf dem Kesselberg an der Wernsdorfer Straße in Neu Zittau im Landkreis Oder-Spree brannte es in der Nacht in einem ökologischen Kulturzentrum. Dort leben Männer, Frauen und Kinder teilweise in Lkws und selbstgebauten Hütten und Zelten.

Das größte Gebäude des Zentrums stand lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.