Razzia in Neukölln: Cafés wegen Drogenhandels geschlossen

Berlin. Nach einem Einsatz gegen organisierte Kriminalität in Neukölln hat die Berliner Polizei zwei Cafés in der Flughafenstraße und in der Karl-Marx-Straße wegen mutmaßlichen Drogenhandels geschlossen. Die Beamten beschlagnahmten bei der Razzia am Mittwoch 35 einzeln verpackte Kleinmengen Cannabis sowie eine Portion Kokain, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Razzia in Neukölln: Sieben Lokale durchsucht

Insgesamt überprüfte die Polizei gemeinsam mit Mitarbeitern von Zoll und Bezirksamt sieben Lokale bis in die späten Abendstunden. Dabei wurden auch rund 50 einzelne unversteuerte Zigaretten, eine vierstellige Bargeldsumme und gefälschte Markenkleidung sichergestellt.

Außerdem wurden in sechs der Lokale Ordnungswidrigkeiten festgestellt, unter anderem Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, die Spielverordnung, das Sozialgesetzbuch und die Preisverordnung.

Die Berliner Polizei kontrolliert mit Razzien immer wieder Shisha-Bars und Wettbüros in der Hauptstadt. Die Durchsuchungen gehören zur Strategie im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Mitglieder krimineller Clans.

Anfang Dezember hatte die Berliner Polizei ein illegales Shisha-Vertriebsnetz ausgehoben und 1,1 Tonnen unversteuerten Wasserpfeifentabak sichergestellt. Seit Dezember 2018 waren die Ermittler der deutsch-libanesischen-syrischen Tätergruppe mit Bezügen zum Clan-Milieu auf der Spur

Immer häufiger Kontrollen in Shisha-Bars

In den vergangenen Wochen war es immer wieder zu Razzien gekommen, vor allem in Neukölln. Auch andere Bezirke rücken in den Fokus der Ermittler. Denn seitdem berlinweit der Druck auf kriminelle Clans steigt, stellen die Beamten Wanderungsbewegungen fest.

Aus Behördenkreisen erfährt man, dass die Zeit drängt: Neben Neukölln haben Ermittler in Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau und Reinickendorf vermehrt Aktivitäten krimineller Familienclans wahrgenommen.