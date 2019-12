Blaulicht-Blog: Auto prallt gegen Hauswand

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 19. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Autofahrer kracht gegen Einfamilienhaus +++

In Schwante im Landkreis Oberhavel hat in der Nacht zu Donnerstag ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam nach rechts von der Straße ab. Das Auto durchbrach einen Gartenzaun und landete an einer Hauswand. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. An seinem Vehikel entstand ein Totalschaden.

In Lichtenberg stürzte ein Rollerfahrer von seiner Simson.

Foto: Thomas Peise

+++ Rollerfahrer verletzt +++

In Lichtenberg ist am Mittwochabend ein Rollerfahrer von seinem Gefährt gestürzt. Der Mann soll nach ersten Angaben an der Ecke Siegfried- und Rüdigerstraße auf die Tramschienen gefallen sein. Er kam verletzt in ein Krankenhaus.