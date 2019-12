Neukölln: Fußgängerin geht bei Rot und wird angefahren

Einsatzkräfte an der Kreuzung Pannierstraße / Pflügerstraße in Neukölln.

Berlin. Eine Fußgängerin ist in Neukölln von einem Taxi angefahren und schwer worden. Die Frau soll bei Rot über eine Ampel gelaufen sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Gefahrenbremsung des Autofahrers konnte den Unfall in der Nacht nicht verhindern. Die 31-Jährige prallte gegen den Wagen und wurde auf die Fahrbahn der Pannierstraße geschleudert. Sie wurde zur stationären Behandlung in Krankenhaus gebracht, der 30-jährige Autofahrer blieb unverletzt.