Polizeimeldungen Berlin: Fußgänger von Taxi angefahren

Einsatzkräfte an der Kreuzung Pannierstraße / Pflügerstraße in Neukölln.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 18. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Fußgänger von Taxi angefahren +++

Am Dienstagabend gegen 23 Uhr erfasste ein Taxi einen Fußgänger an der Kreuzung Pannierstraße / Pflügerstraße in Neukölln. Der Fußgänger soll hinter einem silberfarbenen Opel, der widerrechtlich dort parkte, plötzlich auf die Fahrbahn getreten sein. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall über die Motorhaube gegen die Frontscheibe und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Rettungskräfte machten die Person transportfähig und brachten sie in ein Krankenhaus.

+++ Pkw erfasst Radfahrer in Treptow +++

In Treptow kam es am Dienstagabend gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Fahrer des PKW erfasste den Radfahrer auf der Südostallee Höhe Sterndamm. Der Radfahrer hinterließ einen deutlichen Abdruck in der Frontscheibe. Vor Ort gab es keine Informationen zum Unfallhergang.

Die zerstörte Frontscheibe des Pkw auf der Südostallee in Treptow.

Foto: Morris Pudwell

+++ Tödlicher Unfall auf der Landsberger Allee +++

Bei einem Unfall auf der Landsberger Allee in Lichtenberg ist am Dienstagabend ein Fußgänger von einem Auto angefahren und getötet worden. Vor Ort hieß es, der Mercedes-Fahrer habe noch ausweichen wollen. Dabei prallte sein Auto in zwei geparkte Fahrzeuge. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bei einem Unfall auf der Landsberger Allee in Lichtenberg ist am Dienstagabend ein Fußgänger von einem Pkw angefahren und getötet worden.

Foto: Thomas Peise