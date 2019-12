Bei einem Unfall auf der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg ist am Dienstagabend ein Fußgänger von einem Pkw angefahren und getötet worden.

Bei einem Unfall auf der Landsberger Allee in Lichtenberg ist am Abend ein Fußgänger von einem Auto angefahren und getötet worden.

Berlin. Bei einem Unfall auf der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg ist am Dienstagabend ein Fußgänger von einem Auto angefahren und getötet worden. Vor Ort hieß es, der Mercedes-Fahrer habe noch ausweichen wollen. Dabei prallte sein Auto in zwei geparkte Fahrzeuge.

Die Landsberger Allee war am Dienstagabend in Richtung Marzahn zwischen Weißenseer Weg und Vulkanstraße voll gesperrt. Der Unfalldienst der Polizei und ein Gutachter der Dekra haben die weiteren Ermittlungen übernommen.