Mann weist Mann auf Rauchverbot hin - und wird verprügelt

Weil er einen rauchenden Mann auf das Rauchverbot im Bahnhofsbereich in Wedding aufmerksam gemacht hatte, wurde ein 38-Jähriger am Montagnachmittag verprügelt. Auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Leopoldplatz sprach der Fahrgast an einem Kiosk den Mann an, der dort mit zwei weiteren Männern stand. Der Raucher gab dem 38-Jährigen eine Kopfnuss und fügte ihm dabei Platzwunden an der Lippe zu.

In dem Kiosk versuchte sich der Verletzte nun in Sicherheit zu bringen, wurde jedoch von den drei Männern herausgezogen, zu Boden gebracht und getreten.

Die Schläger ließen kurz darauf von dem 38-Jährigen ab und flüchteten in die U-Bahn der Linie U9 in Richtung Rathaus Steglitz. Der Verletzte zeigte den Vorfall später auf dem Polizeiabschnitt 35 an. Die Dienstkräfte haben ein Strafermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und die Videoaufzeichnungen bei der BVG sichern lassen.