Tempelhof: Späti-Inhaber schlägt Räuber mit Brotmesser in die Flucht

Berlin. Ein 59 Jahre alter Inhaber eines Spätkaufs in Tempelhof hat zwei Räuber mit einem Brotmesser in die Flucht geschlagen. Das Duo habe den Besitzer des Geschäfts in der Friedrich-Karl-Straße am späten Montagabend mit einem Messer und einem Teleskopschlagstock bedroht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin ergriff der 59-Jährige ein Brotmesser und schlug damit gegen den Schlagstock. Die beiden Maskierten flüchteten ohne Beute, der Ladenbesitzer blieb unverletzt.

( dpa )