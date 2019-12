In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 17. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Senior rammt Laternenmast +++

Ein Senior hat am Montagabend in der Späthstraße einen Unfall verursacht. Der Mann verließ mit seinem Kleinwagen einen Supermarktparkplatz und rammte einen Laternenmast. Er wurde am Unfallort behandelt. Es entstand Sachschaden am Auto und dem Mast. Der Mann soll an einer Parkinsonerkrankung leiden.