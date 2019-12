In einem Carport in Johannisthal ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. 40 Feuerwehrleute wurden zu dem Einsatz alarmiert.

Feuer in Berlin Feuer in Berlin-Johannisthal - Ein Mann verletzt

Berlin. In dem Carport eines Einfamilienhauses in Johannisthal ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner des Hauses, der die Flammen im Akeleiweg löschen wollte, erlitt Brandverletzungen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge griffen die Flammen auch auf die Fassade des Einfamilienhauses über und breiteten sich bis unter das Dach aus.

Der Carport und ein Geräteschuppen standen den Angaben zufolge am Abend voll in Flammen. Die Feuerwehr war mit 60 Kräften im Einsatz. Zunächst gab es Probleme mit der Wasserversorgung, die Löscharbeiten dauerten am Montagabend noch an. Die Brandursache war zunächst unklar.