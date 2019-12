Friedrichshain: Toter Mann auf Gehweg vor Haus gefunden

Berlin. Eine leblose Person ist am Sonnabendmorgen gefunden worden. Die Leiche lag auf dem Gehweg an der Ehrenbergstraße in Friedrichshain. Der Tatort war am frühen Morgen weiträumig abgesperrt. Es wurden Spuren gesichert. Die Todesursache sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Leiche auf Gehweg in Friedrichshain: Mordkommission ermittelt

Ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt oder eine andere Ursache in Frage kommt, sei noch nicht geklärt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Leiche soll obduziert werden.