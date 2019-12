Blaulicht-Blog: Leiche auf Gehweg in Friedrichshain gefunden

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 14. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Leiche auf Gehweg in Friedrichshain gefunden +++

Eine leblose Person ist in der Nacht zu Sonnabend gefunden worden. Die Leiche lag auf dem Gehweg an der Ehrenbergstraße in Friedrichshain. Kurz zuvor soll es zu einem Gewaltverbrechen gekommen sein. Der Tatort war am frühen Morgen weiträumig abgesperrt. Es wurden Spuren gesichert. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission übernimmt die Ermittlungen. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

+++ Mann stürzt in Hellersdorf aus Fenster +++

Tödliche Verletzungen hat ein Mann nach einem Sturz aus einem Fenster eines Wohnhauses an der Stollberger Straße (Hellersdorf) in der Nacht zu Sonnabend erlitten. Nach Morgenpost-Informationen stürzte der Mann gegen 0.10 Uhr aus dem Fenster. Der Mann verlor an der Unfallstelle eine Menge Blut und verstarb im Rettungswagen. Es soll sich um einen Unfall handeln. Die Polizei ermittelt.

Ein Mann ist in Hellersdorf aus dem Fenster gestürzt.

Foto: Morris Pudwell

+++ SEK stürmt Wohnung in Niederschöneweide +++

Ein Mann soll ein Paar Freitagabend in Niederschöneweide gegen 21.45 Uhr bedroht haben. Der Mann gab an, dass er Waffen besitzen würde. Das SEK stürmte die Wohnung an der Spreestraße. Als die Beamten die Tür aufstießen, wehrte sich der Mann. Er wurde leicht verletzt. Nachdem er überwältigt werden konnte, teilte er mit, dass er keine Waffen besitzt. Bei der Durchsuchung wurden auch keine Waffen gefunden. Die Polizei übernimmt die Ermittlungen.

In Niederschöneweide stürmte das SEK eine Wohnung eines Mannes.

Foto: Morris Pudwell

+++ Schwerverletzter meldet sich bei der Polizei +++

Ein schwer verletzter Mann hat sich Sonnabendfrüh bei der Polizeidirektion an der Nöldener Straße in Lichtenberg gemeldet. Er bat die Beamten um Hilfe. Der Mann wurde behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Morgenpost-Informationen könnte es sich bei den Verletzungen um Schnittwunden handeln. Die Hintergründe sind bislang unklar. Die Polizei ermittelt.

Der Schwerverletzte wird in ein Krankenhaus gebracht.

Foto: Peise

+++ Müllcontainer an Rigaer Straße angezündet +++

Polizeieinsatz an der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain: Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend auf der Straße einen Müllcontainer angezündet. Die Feuerwehr löschte die Flammen, kurze Zeit später kam es zu einem Gerangel zwischen der Polizei und einigen Bewohnern der besetzten Häuser. Es wurden keine Personen festgenommen.

Feuerwehrleute löschen einen Müllcontainer, der angezündet wurde.

Foto: Peise

+++ Razzia in Marzahn und Hellersdorf +++

In Marzahn und Hellersdorf haben Polizisten zusammen mit dem LKA und dem Ordnungsamt in der Nacht zu Sonnabend Shishabars und ein Wettbüro kontrolliert. Nach Morgenpost-Informationen wurden in einem Lokal in der Havemannstraße acht Kilogramm unversteuerter Shisha-Tabak gefunden. Außerdem war der CO2-Wert um das achtfache des Grenzwertes überschritten. Das Lokal wurde geräumt. In Hellersdorf wurden insgesamt 22 Kilogramm unversteuerter Shisha-Tabak in zwei Läden gefunden.