Feuerwehr löscht Zehn Kubikmeter Hausmüll brennen in Müllfahrzeug

Berlin. Am Freitagvormittag gegen 10 Uhr ist die Ladung eines Müllfahrzeugs der Berliner Stadtreinigung (BSR) in Treptow in Brand geraten. Um ein Übergreifen der Flammen auf das Fahrzeug zu verhindern, wurde die gesamte Müllladung auf die Fahrbahn des Sterndamms im Ortsteil Johannisthal geschüttet.

Nach Angaben der Feuerwehr habe es sich um etwa zehn Kubikmeter Hausmüll gehandelt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten anschließend das Feuer mit Wasser und Schaum. Nach Angaben der Leitstelle der Feuerwehr war die Arbeit für die Feuerwehrleute innerhalb von 20 Minuten erledigt.

Die Beseitigung des Müllberges durch Mitarbeiter der BSR wird länger gedauert haben. Der Straßenbahn- und Busverkehr waren eingeschränkt.