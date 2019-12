Blaulicht-Blog: Mehrere Brände in der Nacht in Berlin

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 13. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Wohnungsbrand in der Donaustraße +++

Bei einem Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss in der Donaustraße in Neukölln ist am Abend eine Person schwer verletzt worden. Eine weitere Person wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar und wird ermittelt.

+++ Feuer in Ladengeschäft in der Ebertystraße +++

In einem Internet- und Verkaufsshop in der Ebertystraße in Friedrichshain ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Da der Laden verschlossen war, mussten Feuerwehrleute die Schaufensterscheibe einschlagen. Erst dann konnten sie den Brand im Inneren löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

+++ Fahrzeuge brennen vor Autohaus +++

Vor einem Nissan-Autohaus in der Gärtnerstraße in Hohenschönhausen standen am frühen Morgen Autos lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Fahrzeuge verhindern. Der Brand war nach gut 30 Minuten unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.