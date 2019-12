In Neukölln brannte in der Nacht ein auf der Straße abgestellter Kühlschrank. Polizisten und Anwohner konnten Schlimmeres verhindern.

Berlin. In der Teupitzer Straße in Neukölln brannte in der Nacht zu Donnerstag ein auf der Straße abgestellter Kühlschrank. Einen in der Nähe stehenden Motorroller konnten Polizisten gerade noch wegschieben, ehe er auch Feuer fing. Mit Wasserkanistern von Anwohnern löschten Polizisten den Brand ab. Verletzt wurde niemand.

