Polizeibericht Berlin: Brennender Adventskranz setzt Wohnung in Flammen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 12. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Brennender Adventskranz setzt Wohnung in Flammen +++

Berlin. In der Heidelberger Straße in Neukölln ist am Mittwochabend eine Wohnung in Brand geraten. Die Ursache war ein brennender Adventskranz, ein Zimmer brannte komplett aus. Eine schwer verletzte Person mit Brandverletzungen konnte gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden. Acht weitere Personen wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

+++ Polizisten löschen brennenden Kühlschrank +++

In der Teupitzer Straße in Neukölln brannte in der Nacht zu Donnerstag ein auf der Straße abgestellter Kühlschrank. Einen in der Nähe stehenden Motorroller konnten Polizisten gerade noch wegschieben, ehe er auch Feuer fing. Mit Wasserkanistern von Anwohnern löschten Polizisten den Brand ab. Verletzt wurde niemand.

+++ Brand in Kleingartenanlage in Treptow +++

Am Mittwoch gegen 23.05 Uhr brannte es in einer Kleingartenanlage " KGA Meran" in Treptow an einer Tür. Die Feuerwehr konnte den Eingangsbereich rasch löschen und eine Ausbreitung auf das Dach verhindern.

+++ Bombenentschärfung in Oranienburg - rund 5200 Menschen betroffen +++

Eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe soll am Donnerstag in Oranienburg entschärft werden. Für die Entschärfung im Uferbereich des Treidelweges wird ab 8.00 Uhr ein Sperrkreis von rund 1000 Metern um den Fundort der Bombe eingerichtet, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Bis zum Nachmittag soll der Sperrkreis voraussichtlich aufgehoben sein, davor darf er nicht betreten werden. In dem Gebiet sind nach Angaben der Stadt rund 5200 Menschen gemeldet. Anlaufstellen für Betroffene sind das Regine-Hildebrandt-Haus in der Sachsenhausener Straße sowie das Bürgerzentrum in der Albert-Buchmann-Straße.

Im Sperrkreis befinden sich auch vier Kitas, ein Hort, eine Grundschule, ein Seniorenheim und das Medizinische Versorgungszentrum. Da der S-Bahnhof Lehnitz ebenfalls im Sperrbereich liegt, wird der Nahverkehr den Planungen nach von 8.00 Uhr an eingestellt. Der Fernverkehr fährt noch bis 10.00 Uhr durch. Es besteht Schienenersatzverkehr zwischen Birkenwerder und Oranienburg.

+++ Betrunkener Autofahrer verliert Kontrolle +++

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Donnerstag auf der Rennbahnallee in Hoppegarten (Kreis Märkisch Oderland) die Kontrolle über seinen Pkw verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.