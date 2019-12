Tegel (Reinickendorf): Fahrer verliert Kontrolle und fährt Mann an

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 11. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Autofahrer verliert Kontrolle und fährt Fußgänger an +++

Ein 28 Jahre alter Fußgänger hat Dienstagvormittag bei einem Unfall in Tegel (Reinickendorf) Arm-, Becken- und Oberschenkelverletzungen erlitten. Er wurde von einem 51 Jahre alten Autofahrer gegen elf Uhr angefahren, weil er zuvor an der zentralen Vorfahrt am Flughafen Tegel die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Anschließend kollidierte der Fahrer mit einem Pkw und dann mit einem Lkw, der daraufhin in einen weiteren Pkw geschoben wurde. Der Mercedesfahrer wurde leicht verletzt. Sein Auto wurde für die weiteren Ermittlungen des Verkehrsermittlungsdienstes der Polizeidirektion 1 sichergestellt.

+++ Geldautomaten in Einkaufszentrum in Lichtenberg aufgebrochen +++

Unbekannte haben Dienstagabend gegen 18 Uhr einen Geldautomaten in Lichtenberg aufgebrochen. Zwei Maskierte hebelten die Außentür zu einem Einkaufszentrum an der Herzbergstraße auf und gelangten so in den Vorraum des Zentrums. Dort brachen sie einen Geldausgabeautomaten auf und entwendeten Geld. Anschließend flüchteten sie mit einem schwarzen Pkw, der von einem dritten Komplizen gesteuert wurde, in unbekannte Richtung. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt.

+++ Bank überfallen - Täter auf der Flucht +++

Unbekannte haben Dienstagabend kurz vor 18 Uhr eine Bankfiliale am Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) überfallen. Einer der Männer bedrohte die Angestellten mit einem Hammer. Er ging in den Nebenraum und forderte Geld. Mit mehreren Behältnissen kehrte er in den Hauptraum zurück, wo sein Komplize zwischenzeitlich zwei Kunden und drei Angestellte in ein Nebenzimmer sperrte. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Das zuständige Kommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen.