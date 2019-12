Wilmersdorf: Auto in Schmargendorf in Flammen

Brände Auto in Schmargendorf in Flammen

Berlin. Ein Auto hat am frühen Mittwochmorgen im Berliner Ortsteil Schmargendorf Feuer gefangen. Der Wagen brannte gegen 3.17 Uhr in der Cunostraße, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Nach rund 20 Minuten waren die Flammen gelöscht. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, war am Morgen unklar. In Berlin werden nachts immer wieder Fahrzeuge durch Feuer beschädigt oder zerstört. Häufig handelt es sich um Brandstiftung.