Baumschulenweg ( Treptow-Köpenick): Unbekannte überfallen Bank

Berlin. Unbekannte haben Dienstagabend kurz vor 18 Uhr eine Bankfiliale am Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) überfallen. Einer der Männer bedrohte die Angestellten mit einem Hammer. Er ging in den Nebenraum und forderte Geld. Mit mehreren Behältnissen kehrte er in den Hauptraum zurück, wo sein Komplize zwischenzeitlich zwei Kunden und drei Angestellte in ein Nebenzimmer sperrte. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Das zuständige Kommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen.

( dpa )