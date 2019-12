Brand in Heizkraftwerk - Fernwärme in Charlottenburg und Spandau gestört

Berlin. Nach dem Brand eines großen Trafos im Berliner Heizkraftwerk Reuter West in Siemensstadt gibt es am Montag Einschränkungen bei der Versorgung mit Fernwärme. Betroffen seien weite Teile Spandaus und Charlottenburgs, wie Vattenfall am Nachmittag mitteilte. Nicht alle Haushalte würden mit der vollen Last erreicht, sagte Unternehmenssprecher Olaf Weidner der Berliner Morgenpost. Vorsorglich seien sämtliche Erzeugungsanlagen für die Strom- und Wärmeversorgung vom Netz genommen worden.

Spezialisten von Vattenfall arbeiten nach Angaben des Unternehmenssprechers "mit Hochdruck" an der Wiederversorgung. Als Ersatz seien Erzeugungsanlagen anderer Standorte, etwa Gasturbinen des Heizkraftwerks Charlottenburg, in Betrieb genommen worden. Voraussichtlich bis Mitternacht werde es aber bei Einschränkungen in der Versorgung bleiben. Bei der Stromversorgung in Berlin gebe es keine Einschränkungen, erklärte Weidner.

Im Berliner Westen waren am Montagnachmittag schwarze Rauchschwaden zu sehen. Nach Angaben der Einsatzkräfte war ein Feuer auf dem Gelände des Heizkraftwerks Reuter West an der Straße Großer Spreering ausgebrochen. Ein großer Trafo hatte gegen 15.10 Uhr nach einem lauten Knall Feuer gefangen. Das Feuer wurde durch eine automatische „Selbstlöschanlage“ schnell mit Schaum erstickt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Niemand sei verletzt worden.

Das Kraftwerk Reuter West wird noch mit Steinkohle betrieben. 2030 soll damit Schluss sein.

Foto: Buddy Bartelsen

Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz. Im Bereich Nonnendammallee, Motardstraße und Otternbuchtstraße kam es wegen des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen. Das Kraftwerk Reuter West des Energiekonzerns Vattenfall steht im Ortsteil Siemensstadt. In zwei Kraftwerksblöcken wird Steinkohle verfeuert, um Wärme und Strom zu erzeugen.