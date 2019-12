Nach dem Unfall in Neukölln kam es zu Gerangel mit der Polizei.

Nach einem Unfall in Neukölln kam es in der Nacht zu kuriosen Szenen: Der betrunkene Fahrer behauptete, seine Freundin sei gefahren.

Neukölln BMW kracht in Haltestellenschild - Gerangel mit der Polizei

Berlin. Der Fahrer eines BMW hat mit seinem Auto in der Nacht zu Sonntag in Neukölln ein Haltestellenschild der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) umgefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 3 Uhr an der Kreuzung Hermann-/ Silbersteinstraße. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Vor Ort hieß es, das Auto sei schon zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit am Hermannplatz und auf der Hermannstraße unterwegs gewesen. Die beiden Insassen des BMW seien deutlich betrunken gewesen, was auch durch eine Atemalkoholmessung bestätigt wurde, hieß es weiter. Das Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt, nachdem die Beamten Spuren vom Airbag zur Beweissicherung nahmen.

Auf Bildern des Unfalls ist zu sehen, wie Zivilpolizisten den Fahrer und die Beifahrerin zu Boden brachten. Weil sich der Fahrer den Aufforderungen der Beamten widersetzte und offenbar fliehen wollte, unterstützten auch Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn, hieß es vor Ort.

Ein Reporter beobachtete, wie der Fahrer zunächst gegenüber den Beamten behauptete, nicht am Steuer gesessen zu haben. Zeugen vor Ort sollen allerdings gesehen haben, wie der Mann an der Fahrerseite ausgestiegen sei. Dann soll er die Schuld auf seine Beifahrerin geschoben haben. Daraufhin sei ein Streit unter den beiden entbrannt, der von den Polizisten unterbunden werden musste. Kurz darauf gelang dem Paar die Versöhnung und küsste sich in Handschellen vor den Augen der erstaunten Polizisten.

