Feuer in Neukölln - Mehrere Verletzte

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr bei dem Wohnungsbrand an der Reuterstraße in Neukölln am Sonnabendvormittag.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 7. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Brand in Neukölln: Eine Person verletzt +++

An der Reuterstraße in Neukölln hat am Sonnabendvormittag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Eine Person sei durch das Feuer verletzt worden, wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Vier Bewohner seien von den Einsatzkräften betreut worden. Gegen 8.30 Uhr war die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Insgesamt 80 Einsatzkräfte waren vor Ort. Zunächst hatte die Feuerwehr geschrieben, es habe bei dem Feuer mehrere Verletzte gegeben.

#Vollbrand einer Wohnung in der #Reuterstr. Ein Verletzter ins Krankenhaus, vier Bewohner betreut. Wir waren mit 80 Kräften vor Ort. Derzeit noch Nachlöscharbeiten.#WirRettenBerlin pic.twitter.com/TdhvXi0uXb — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 7, 2019

+++ Kinderwagen brannte in Hausflur - Großeinsatz in Reinickendorf +++

An der Provinzstraße in Reinickendorf kam es in der Nacht zu Sonnabend zu einem Großeinsatz der Berliner Feuerwehr.

Foto: Thomas Peise

Ein brennender Kinderwagen hat in einem Wohnhaus in Reinickendorf einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden 35 Hausbewohner von Notärzten und Sanitätern untersucht, einer von ihnen kam ins Krankenhaus. Der Kinderwagen war in der Nacht zu Sonnabend in einem Hausflur in der Provinzstraße in Flammen aufgegangen. Starker Rauch verbreitete sich in dem Gebäude und schreckte die Bewohner auf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Warum es brannte, konnte zunächst nicht ermittelt werden.

+++ Auto gerät unter Carport in Brand +++

Feuerwehrleute konnten das Auto rasch löschen.

Foto: Thomas Peise

In der Rigistraße in Schwanebeck (Landkreis Barnim), etwa 100 Meter hinter der Berliner Stadtgrenze, ist in der Nacht zu Sonnabend unter einem Carport ein Auto in Brand geraten. Der Besitzer konnte den Wagen noch aus dem Carport fahren. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand.