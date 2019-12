Polizeibericht: Unfall in Berlin-Zehlendorf - eine tote Person

Bei einem Unfall auf der Argentinischen Allee in Zehlendorf ist am Freitagabend ein Mensch gestorben. Ein Auto war beteiligt.

Berlin. Auf der Argentinischen Allee in Zehlendorf kam es am Freitagabend zu einem Unfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Was genau passiert ist, ist bislang unklar. Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen am Ort übernommen.

Ein Auto sei in den Unfall verwickelt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Zur Identität des oder der Toten gab es noch keine Angaben. Der Unfall habe sich um kurz vor 18 Uhr in der Argentinischen Allee, Ecke Onkel-Tom-Straße, ereignet, hieß es.

