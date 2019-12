Mitte: Auto kracht in Bundesfinanzministerium

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 6. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Auto kracht in Bundesfinanzministerium +++

Ein Auto ist am Freitagmorgen ins Bundesfinanzministerium in Mitte gekracht. Der Wagen kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der Niederkirchnerstraße ab, rammte mehrere Poller und prallte anschließend gegen die Hauswand des Ministeriums. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

+++ Neunjähriger Junge von Auto erfasst und schwer verletzt +++

Ein neunjähriger Junge ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Oberschöneweide schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll das Kind gegen 14.30 Uhr zu Fuß die Siemensstraße vom linken Fahrbahnrand durch die verkehrsbedingt haltenden Autos hindurch überquert haben. Zeitgleich bog ein 48 Jahre alter Mercedes-Fahrer von der Edisonstraße rechts in die Siemensstraße ab. Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern, als dieser auf den rechten Fahrstreifen lief. Das Kind kam mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

+++ Kollision zweier Autos bei Glätte - zwei Schwerverletzte +++

Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß ihrer Autos auf der Bundesstraße 1 zwischen Müncheberg und Hoppegarten (Märkisch-Oderland) schwer verletzt worden. Die beiden Wagen prallten am Freitagmorgen auf spiegelglatter Straße zusammen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Fahrer wurden jeweils eingeklemmt und mussten befreit werden. Nähere Details etwa zur Unfallursache sowie der Identität der Schwerverletzten waren zunächst nicht bekannt.

+++ Motorradfahrer rutscht bei Unfall 60 Meter über die Straße +++

Ein Motorradfahrer wurde am Donnerstagabend bei einem Unfall in Kreuzberg schwer verletzt.

Foto: Thomas Peise

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend auf der Gneisenaustraße in Kreuzberg verunglückt. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Laut ersten Informationen von vor Ort war der Fahrer einer Ducati mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er stürzte. Er rutschte mit seiner Maschine über 60 Meter über die Straße. Der Fahrer trug weder Helm noch Schutzkleidung. Die Polizei stellte das Motorrad sicher und ermittelt auch wegen des Verdachts einer Profillierungsfahrt.

+++ Wasserrohrbruch in Wedding - Feuerwehr sichert Baum +++

Wegen eines Wasserrohrbruchs kam es in der Nacht zu Freitag in Wedding zu einem Feuerwehreinsatz.

Foto: Thomas Peise

In der Kameruner Straße in Wedding ist in der Nacht zu Freitag unter dem Gehweg ein Wasserrohr gebrochen. In dem Bereich befand sich auch ein Baum. Aus Angst vor einem Unterspülen des Baumes wurde dieser durch die Berliner Feuerwehr abgetragen. Die Arbeiten dauerten rund zwei Stunden.

+++ Person von Carsharing-Auto angefahren +++

Rettungskräfte versuchen, den Verletzten noch auf der Fahrbahn zu stabilisieren.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 0.40 Uhr wurde in der Nacht zu Freitag auf der Sonnenallee in Neukölln, direkt vor dem S-Bahnhof Sonnenallee, eine Person von einem Carsharing-Smart angefahren und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich im Bereich einer Ampel an der Saalestraße Ecke Sonnenallee. Die Person wurde noch am Unfallort rund 20 Minuten erstversorgt, ehe sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

+++ Auto brennt in Kladow - Polizei löscht Flammen +++

Im Berliner Ortsteil Kladow hat am frühen Freitagmorgen ein Auto gebrannt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschte die Polizei die Flammen mit einem Feuerlöscher, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. In der Hauptstadt werden immer wieder Fahrzeuge durch nächtliche Brände beschädigt oder zerstört. Häufig handelt es sich um Brandstiftung. Zuletzt fingen drei Lastwagen auf einem Firmengelände in Tempelhof Feuer.