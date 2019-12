Kreuzberg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Donnerstagabend bei einem Unfall in Kreuzberg schwer verletzt.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 6. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Motorradfahrer rutscht bei Unfall 60 Meter über die Straße +++

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend auf der Gneisenaustraße in Kreuzberg verunglückt. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Laut ersten Informationen von vor Ort war der Fahrer einer Ducati mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er stürzte. Er rutschte mit seiner Maschine über 60 Meter über die Straße. Der Fahrer trug weder Helm noch Schutzkleidung. Die Polizei stellte das Motorrad sicher und ermittelt auch wegen des Verdachts einer Profillierungsfahrt.

+++ Wasserrohrbruch in Wedding - Feuerwehr sichert Baum +++

Wegen eines Wasserrohrbruchs kam es in der Nacht zu Freitag in Wedding zu einem Feuerwehreinsatz.

Foto: Thomas Peise

In der Kameruner Straße in Wedding ist in der Nacht zu Freitag unter dem Gehweg ein Wasserrohr gebrochen. In dem Bereich befand sich auch ein Baum. Aus Angst vor einem Unterspülen des Baumes wurde dieser durch die Berliner Feuerwehr abgetragen. Die Arbeiten dauerten rund zwei Stunden.