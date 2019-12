Ein unbekannt gebliebener Täter versuchte in Hellersdorf, Autos in Brand zu setzen.

+++ Unbekannter versucht Pkw anzuzünden +++

In der Fercher Straße in Hellersdorf soll in der Nacht ein unbekannter Täter versucht haben, einen Pkw in Brand zu setzten. Polizisten waren in der Umgebung und konnten den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Der Täter konnte fliehen.