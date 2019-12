Razzia in Berlin: Mehr als eine Tonne illegaler Shisha-Tabak sichergestellt

Ein illegales Shisha-Vertriebsnetz konnte am Dienstag stillgelegt werden.

Ein illegales Shisha-Vertriebsnetz ist am Dienstagvormittag in Berlin stillgelegt worden. Bei dem Einsatz wurden 1,1 Tonnen unversteuerter Wasserpfeifentabak sichergestellt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Berlin und der Zoll am Mittwoch mit.

Gemeinsame PM: Über eine Tonne illegaler #ShishaTabak sichergestellt pic.twitter.com/W3CcRjJ6tr — GenStA Berlin (@GStABerlin) December 4, 2019

Selbst hergestellter Tabak wurde illegal vertrieben

Mehr als eine Tonne illegaler Shisha-Tabak wurde sichergestellt

Foto: Privat

Seit Dezember 2018 waren die Ermittler der deutsch-libanesischen-syrischen Tätergruppe mit Bezügen zum Clan-Milieu auf der Spur. Die Gruppierung, bestehend aus fünf Beschuldigten im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, soll neben zwei legalen Ladengeschäften mit Onlinehandel auch eine illegale Vertriebsschiene mit selbst hergestelltem Wasserpfeifentabak aufgebaut haben. Es gab aber keine Festnahmen.

Razzia in Berlin: Tabak-Produktionsstätte in Keller in Kreuzberg stillgelegt

Der unversteuerte Tabak soll unter sehr schlechten hygienischen Bedingungen hergestellt worden sein. Es gab keine Qualitätskontrollen. Die Beamten waren entsetzt über die Hygiene - auf dem Tabak waren bereits dicke Schimmelschichten. Eine Produktionsstätte befand sich in einem Keller in Kreuzberg. Sie wurde stillgelegt.

Sichergestellter Shishatabak - 70.000 Euro Steuerschaden

Bereits im Vorfeld hatte die Einsatzgruppe ermittelt, dass die Tatverdächtigen vorab mit 1,9 Tonnen Shisha-Tabak gehandelt hätten. Der gesamte Steuerschaden dieser drei Tonnen beträgt rund 70.000 Euro.

Allein bei der Menge, die am Dienstag beschlagnahmt wurde, geht die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigaretten (GEZig) von einem erzielbaren Reingewinn von mehr als einer Million Euro aus.

„Dieser Erfolg zeigt, wie wichtig die gemeinsame und behördenübergreifende Ermittlungsarbeit dieser Einheit ist“, so Regierungsdirektor Oliver Pampel-Jabrane, Leiter des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg. Eine Einschätzung, der sich Carsten Pfohl, Kriminaldirektor des LKA-Dezernats 44, anschließt.

Bei der Razzia in Berlin wurde auch Falschgeld gefunden

Außerdem wurden bei den Durchsuchungen mehr als 80.000 Euro in bar gefunden. Es wurden drei hochwertige Fahrzeuge sowie neun Luxusuhren beschlagnahmt. Des Weiteren wurde bei einem der Beschuldigten auch Falschgeld sichergestellt.

13 Objekte in Berlin durchsucht

274 Beamte durchsuchten insgesamt 13 Objekte (Lokale, private Wohnungen, Lager) in Berlin. Der Schwerpunkt der Aktion war in Charlottenburg und Kreuzberg. Die Durchsuchung wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin mit Beamten der GEZig des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg und des Landeskriminalamts Berlin mit weiterer Unterstützung der Polizei Berlin durchgeführt.