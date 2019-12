Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf): Rollstuhlfahrer bei Wohnungsbrand verletzt

Ein Rollstuhlfahrer erlitt bei einem Wohnungsbrand in Lichterfelde eine Rauchgasvergiftung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Berlin. Ein Rollstuhlfahrer ist bei einem Wohnungsbrand in Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) verletzt worden. Er kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung in eine Klinik, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Feuerwehr rettete den Mann am Mittwochmorgen aus der Brandwohnung im vierten Stock eines Wohnhauses. Während der Löscharbeiten mussten auch andere Bewohner des Hauses vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr war mit 30 Rettungskräften in der Jägerstraße im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten dauern an. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.