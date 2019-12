Kurfürstenstraße (Schöneberg): Mann festgenommen - Waffe sichergestellt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 4. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Polizisten stellen Waffe sicher +++

Ein Mann ist am späten Dienstagabend in Tempelhof-Schöneberg festgenommen worden. Gegen 22.50 Uhr soll es zwischen Mietern an der Kurfürstenstraße zu einem Streit gekommen sein. Ein Mieter hatte eine Waffe in der Hand. Beamte stellten die Waffe sicher. Die Hintergründe des Streits sind bislang unklar.

+++ Schwerer Unfall in Tempelhof-Schöneberg +++

Zu einem Unfall ist es in Tempelhof-Schöneberg gekommen. Ein Mercedes-Fahrer wollte auf der Daimlerstraße vor einer Kreuzung unerlaubterweise wenden. Ein herannahender Porsche-Fahrer konnte eine Kollision nicht verhindern und fuhr dem Mercedes in die Seite. Der Fahrer des Mercedes wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr freigeschnitten werden. Der Verkehrsermittlungsdienst übernimmt die Ermittlungen. Die Straße war mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Ein Porsche-Fahrer kollidierte mit einem Mercedes, der vor einer Kreuzung wendete.

Foto: Morris Pudwell

+++ Brand auf Firmengelände in Neukölln +++

Auf einem Firmengelände an der Bergiusstraße in Neukölln ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Morgenpost-Informatioen brannten mehrere gelagerte Holzpaletten. Ein alter U-Bahnzug, der auf dem Nachbargelände stand, wurde durch die Flammen beschädigt. Die Feuerwehr war mit zwei Staffeln im Einsatz und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Bei einem Brand wurde ein historischer U-Bahn-Wagen beschädigt.

Foto: Peise

+++ Polizisten in Lichtenberg angegriffen +++

In Lichtenberg ist es in einer Jugendeinrichtung am Dienstagabend in der Erich-Kurz-Straße zu einem Streit zwischen zwei Personen gekommen. Als die Polizisten den Streit schlichten wollten, wurden sie angegriffen. Nach Morgenpost-Informationen setzten die Beamten ein Pfefferspray ein. Die Angreifer konnten überwältigt werden. Die Personen erlitten Augenreizungen und wurden - wie die Polizisten - in ein Krankenhaus gebracht. "Es spricht nicht für unsere Gesellschaft, wenn schon bei Heranwachsenden keinerlei Respekt mehr besteht - Den zwei verletzten Kollegen alles Gute", twitterte GdP-Sprecher Benjamin Jendro.

In Lichtenberg wurden Personen bei einem Streit verletzt.

Foto: Peise

+++ Fußgänger in Mitte von Auto erfasst +++

Auf der Invalidenstraße in Mitte ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer erfasste einen Fußgänger. Der Fußgänger soll schwer verletzt worden sein. Nach Morgenpost-Informationen erlitt eine weitere Person leichte Verletzungen. Die Frontscheibe des Pkw wurde beschädigt.

Die Frontscheibe des Pkw ist beschädigt.

Foto: Thomas Peise