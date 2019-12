In einem Imbiss brach am Dienstag ein Brand aus. Zwei Personen mussten in ein Krankenhaus, darunter ein Kind.

Bei einem Brand in Wedding sind zwei Menschen am Dienstagmorgen verletzt worden. Der Feuerwehr zufolge brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einem Imbiss an der Reinickendorfer Straße aus.

Eine Person aus dem Imbiss musste mit schweren Brandverletzungen in das Unfallkrankenhaus Berlin gebracht werden. Drei Personen wurden aus der darüberliegenden Wohnung gerettet, ein Kind musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.